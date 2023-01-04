«Спасибо за возможность оказаться в сказке». Трусова — об участии в шоу Плющенко

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном фигурном катании россиянка Александра Трусова поделилась эмоциями от участия в шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
«Сегодня состоялось заключительное шоу «Снегурочка». Очень грустно, что оно закончилось. Мне было невероятно интересно поучаствовать в таком шоу! Спасибо большое Евгению Викторовичу и Яне Александровне за возможность оказаться в сказке. Спасибо всем участникам! Мне было приятно с вами кататься.
Спасибо зрителям за тёплый приём и искреннюю поддержку! «Снегурочку» откатали. Теперь — «Лебединое озеро»! Завтра премьера в Санкт Петербурге! Мы всех очень ждём!» — написала Трусова в своих социальных сетях.
Напомним, Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура.
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