«Спасибо за возможность оказаться в сказке». Трусова — об участии в шоу Плющенко

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном фигурном катании россиянка Александра Трусова поделилась эмоциями от участия в шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Сегодня состоялось заключительное шоу «Снегурочка». Очень грустно, что оно закончилось. Мне было невероятно интересно поучаствовать в таком шоу! Спасибо большое Евгению Викторовичу и Яне Александровне за возможность оказаться в сказке. Спасибо всем участникам! Мне было приятно с вами кататься.

Спасибо зрителям за тёплый приём и искреннюю поддержку! «Снегурочку» откатали. Теперь — «Лебединое озеро»! Завтра премьера в Санкт Петербурге! Мы всех очень ждём!» — написала Трусова в своих социальных сетях.

Напомним, Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура.