«Саша, я горжусь тобой!» Рудковская обратилась к Трусовой после ледового шоу «Снегурочка»
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Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, после ледового шоу «Снегурочка» в социальных сетях обратилась к Александре Трусовой, которая играла заглавную роль в представлении.
«Саша, я горжусь тобой! Ты не только super-спортсменка и настоящая Снегурочка! Добрая и настоящая! Тебе аплодировали 90 тысяч человек! Уверена, что после этого шоу у тебя поклонников будет ещё больше! Держим путь на Санкт-Петербург!» – написала Яна Рудковская в комментариях к посту Трусовой о шоу.
Напомним, Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура.
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