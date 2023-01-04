Софья Акатьева: для меня огромная честь быть победительницей чемпионата России

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала об эмоциях от завоевания золотой медали в Красноярске.
«Первая реакция – это огромное счастье и радость, потому что для меня огромная честь быть победителем такого турнира. Все силы и энергию я вложила в прокат, очень хотелось показать хороший результат, и, когда увидела баллы на табло, я безумно обрадовалась и была очень счастлива.
Семья очень поддерживает всегда. Много звонков и сообщений мне поступило, очень за меня обрадовались – спасибо им большое за поддержку. Поклонники приготовили мне большого мишку плюшевого, это был сюрприз, он благополучно прилетел со мной из Красноярска в Москву и теперь живёт в моей комнате. А от родных было много миленьких подарочков приятных и много слов поддержки и любви.
Буду участвовать в Кубке Первого канала. Мне очень нравится этот турнир. Всех любителей фигурного катания приглашаю на этот турнир.
Поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего», – сказала Акатьева в программе «Доброе утро» на Первом канале.
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