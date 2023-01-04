Валиева: если бы Тутберидзе не взяла меня в группу, я вообще ушла бы из фигурного катания

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России Камила Валиева рассказала, как начинала заниматься в группе Этери Тутберидзе после того, как в 6 лет переехала из Казани в Москву.

«В шесть лет я начала заниматься в «Москвиче» у Марины Григорьевны Кудрявцевой. Дальше тренировалась у Игоря Александровича Лютикова, у Натальи Петровны Дубинской со Станиславом Ковалёвым. Кстати, у Натальи Петровны я запрыгала тройные прыжки. И потом уже перешла к Этери Георгиевне.

Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом. Но мы с мамой поговорили и решили пойти на просмотр в группу Этери Тутберидзе. Мы знали, что Этери Георгиевна может научить чему-то новому. К тому же там девочки прыгают четверные. Наверное, это тоже стало решающим фактором. Очень хорошо помню свою первую тренировку: все бесконечно прыгали без устали, а у меня силы закончились к середине тренировки, но пришлось сцепить зубы и дорабатывать до конца», — приводит слова Валиевой «7 Дней».