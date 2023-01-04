Камила Валиева ответила на вопрос, в чём секрет успеха Этери Тутберидзе

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России Камила Валиева ответила на вопрос, в чём секрет успеха её тренера Этери Тутберидзе.

«Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их. Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко несобран. А ещё она высокая и красивая. Я стараюсь на неё равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть.

Говорите, Тутберидзе очень редко хвалит своих фигуристок? Да, редко. Этери Георгиевна хвалит только в том случае, если действительно есть за что. Конечно, мне хочется, чтобы меня хвалили чаще. Но я знаю, что для этого надо: очень сильно стараться на тренировках. И я стараюсь», — приводит слова Валиевой «7 Дней».