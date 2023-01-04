Камила Валиева ответила на вопрос, в чём секрет успеха Этери Тутберидзе

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России Камила Валиева ответила на вопрос, в чём секрет успеха её тренера Этери Тутберидзе.
«Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их. Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко несобран. А ещё она высокая и красивая. Я стараюсь на неё равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть.
Говорите, Тутберидзе очень редко хвалит своих фигуристок? Да, редко. Этери Георгиевна хвалит только в том случае, если действительно есть за что. Конечно, мне хочется, чтобы меня хвалили чаще. Но я знаю, что для этого надо: очень сильно стараться на тренировках. И я стараюсь», — приводит слова Валиевой «7 Дней».
- 4 января 2023
-
20:42
-
20:27
-
19:57
-
19:42
-
18:57
-
16:49
-
14:41
-
11:34
-
00:47
- 3 января 2023
-
21:59
-
20:58
-
18:02
-
14:29
- 2 января 2023
-
22:28
-
21:37
-
16:52
-
16:29
-
16:19
-
13:48
-
12:12
-
09:42
- 1 января 2023
-
21:36
-
20:43
-
19:15
-
19:03
-
18:24
-
16:30
-
14:30
-
10:00
-
01:23
-
00:28
- 31 декабря 2022
-
22:13
-
22:03
-
21:45
-
19:45