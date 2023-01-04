Камила Валиева: для меня Олимпиада разделилась на две части: командный турнир и личный

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России Камила Валиева поделилась воспоминаниями от Олимпиады-2022, во время которой к ней было приковано повышенное внимание.

В день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.

«Знаете, внимание ведь бывает очень разным. Для меня Олимпиада разделилась на две части: командный турнир и личный. Когда мы выступали с командой, было очень волнующе, ведь для большинства из нас это первая Олимпиада. Поддержка зрителей на катке и у экранов телевизоров очень помогала. А в личных соревнованиях внимание было совершенно иного характера, и, конечно, это мешало и сбивало.

Принято считать, что Олимпиада — главное соревнование в жизни спортсмена. Олимпийские игры в Китае проводились в условиях жёстких ковидных ограничений, поэтому особенной атмосферы единения спортсменов разных национальностей и видов спорта, о которой рассказывают, нам не удалось почувствовать, к сожалению. Но радость, гордость и ответственность мы, несомненно, испытали. А поскольку мы находились в Олимпийской деревне достаточно долго, то, конечно, была возможность пообщаться и подружиться с другими фигуристами из нашей сборной, например, с Женей Семененко, Андреем Мозалёвым. Мы ведь живём в разных городах, а на соревнованиях общаться особенно некогда, там процесс слишком быстротечный», — приводит слова Валиевой «7 Дней».