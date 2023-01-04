Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России 16-летняя Камила Валиева опровергла мнение об отсутствии детства у известных спортсменов.
«У меня было прекрасное детство. Вполне такое же, как у обычных детей и подростков: учёба в школе и занятия любимым делом. Только когда я пришла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, поняла, что фигурное катание — это не просто хобби, оно очень многое значит в моей жизни. Я привыкла к ежедневным тренировкам и, когда не выхожу на лёд хотя бы пару дней, начинаю скучать по нагрузкам. Я была во многих странах и городах на соревнованиях, познакомилась с интересными людьми. Временами кажется, что моя жизнь гораздо насыщеннее, чем у моих сверстников.
Может, бесцельно и не получалось гулять. Но с подругами я всегда общалась. Да, мы много часов тренируемся, да, параллельно учимся, но время на себя всё равно остаётся — пусть его немного, но на то, чтобы встречаться с друзьями, ходить в театр и кино, в музеи, хватает. Просто надо уметь планировать своё время и правильно его использовать. Сейчас совмещать учёбу и спорт стало гораздо легче, ведь появились онлайн-форматы обучения. Таким образом, практически каждый день я занимаюсь с учителями школы», — приводит слова Валиевой «7 Дней».
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