Камила Валиева: у меня нет времени, чтобы читать всё, что про меня пишут

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России Камила Валиева рассказала, как относится к критике и негативу в свой адрес.

«У меня нет времени, чтобы читать всё, что про меня пишут. А если есть что-то важное и интересное, то мама обязательно даёт мне прочитать. Конечно, я иногда вижу негативные комментарии. Но стараюсь не принимать это близко к сердцу. Если негатив конструктивен и рационален, то я готова задуматься. Но я держу в голове, что у каждого есть своё мнение и право его высказывать. И я, конечно, понимаю, что не могу нравиться всем.

Как воспринимаю свою популярность? Спокойно отношусь. Пока популярность не мешает. Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой», — приводит слова Валиевой «7 Дней».