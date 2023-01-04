Камила Валиева: в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России 16-летняя Камила Валиева рассказала, кем видит себя в будущем и на что тратит заработанные деньги.

«На что потратила свою первую зарплату? Так я её ещё не потратила. Коплю. Конкретной цели пока нет. Есть мечты, но я ещё не тратила свои деньги на их осуществление. Надеюсь, что в будущем смогу помогать маме.

После фигурного катания будет не менее интересная и насыщенная жизнь. Причём, вероятно, связанная и с фигурным катанием тоже. (Улыбается.) Времени впереди ещё довольно много, но думаю, что после школы буду поступать в институт физкультуры. Тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.

Я сейчас в таком возрасте, что каждый день хочется что-то новое попробовать: и в паре покататься, и ведущей побывать, и в кино сняться, и в театре играть… Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой. Наверное, стоит задуматься. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», — приводит слова Валиевой «7 Дней».