Камила Валиева показала кадры фотосессии на розовом фоне

Чемпионка России и Европы 2022 года, победительница командного турнира Олимпийских игр – 2022 в составе сборной России 16-летняя Камила Валиева показала кадры фотосессии для журнала «7 Дней». Снимки сделаны юной фигуристки на розовом фоне.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

На прошедшем в конце 2022 года чемпионате России Валиева заняла второе место, уступив Софье Акатьевой. Ранее Камила выиграла прыжковый турнир.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.