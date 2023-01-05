Фигуристка Полина Костюкович завершила карьеру в 19 лет

19-летняя российская фигуристка Полина Костюкович, выступавшая в соревнованиях спортивных пар, объявила о завершении спортивной карьеры.
«Спасибо, что это было в моей жизни. Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизни, проведённый в этом виде спорте. Я благодарна родителям за то, что они отвели меня на каток», — написала Костюкович в соцсетях.
Фото: Личный архив Полины Костюкович
В паре с Дмитрием Ялиным Костюкович завоевала серебряную (2018) и бронзовую (2019) медали юниорских чемпионатов мира, а также в сезоне-2018/2019 заняла второе место в финале юниорского Гран-при. С сезона-2020/2021 Костюкович выступала в паре с Алексеем Брюхановым. В сезоне-2021/2022 они дважды стали бронзовыми призёрами этапов юниорского Гран-при, однако текущий сезон Брюханов начал в паре с Юлией Артемьевой.
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