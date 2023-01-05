Диана Дэвис и Глеб Смолкин выложили свежее фото на фоне ночного города

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в социальных сетях выложили свежее фото. На фото пара позирует на фоне ночного города.
Фото: из личного архива Дэвис
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России. Дэвис и Смолкин, помимо прочих состязаний, пропустили и недавний чемпионат России.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
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