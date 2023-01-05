Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выложили свежее фото на фоне ночного города

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выложили свежее фото на фоне ночного города
Комментарии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в социальных сетях выложили свежее фото. На фото пара позирует на фоне ночного города.

Фото: из личного архива Дэвис

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России. Дэвис и Смолкин, помимо прочих состязаний, пропустили и недавний чемпионат России.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Всё равно работает дальше! Драматичный год Тутберидзе и его эффектный финал Всё равно работает дальше! Драматичный год Тутберидзе и его эффектный финал
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023