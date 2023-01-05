Трусова играла Чёрного лебедя, Кондратюк сражался с Плющенко. Фото с шоу «Лебединое озеро»

4 января в Санкт-Петербурге состоялось праздничное ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро». В нём дебютировали серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова и олимпийский чемпион Марк Кондратюк. Александра исполнила роль Чёрного лебедя, а Марк предстал в образе Злого гения. Софья Муравьёва сыграла Белого лебедя, Евгений Плющенко выступил в роли принца Зигфрида. Также в постановке участвовал сын Плющенко Александр.

Зрители увидели ледовое шоу «Лебединое озеро» в обновлённом виде. Постановщиками стали солист Большого театра Сергей Филин и хореограф Никита Михайлов.

Лучшие кадры с шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.