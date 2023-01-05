Трусова играла Чёрного лебедя, Кондратюк сражался с Плющенко. Фото с шоу «Лебединое озеро»
Поделиться
4 января в Санкт-Петербурге состоялось праздничное ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро». В нём дебютировали серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова и олимпийский чемпион Марк Кондратюк. Александра исполнила роль Чёрного лебедя, а Марк предстал в образе Злого гения. Софья Муравьёва сыграла Белого лебедя, Евгений Плющенко выступил в роли принца Зигфрида. Также в постановке участвовал сын Плющенко Александр.
Зрители увидели ледовое шоу «Лебединое озеро» в обновлённом виде. Постановщиками стали солист Большого театра Сергей Филин и хореограф Никита Михайлов.
Лучшие кадры с шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
Комментарии
- 5 января 2023
-
12:19
-
11:55
-
00:11
- 4 января 2023
-
22:11
-
21:12
-
20:57
-
20:42
-
20:27
-
19:57
-
19:42
-
18:57
-
16:49
-
14:41
-
11:34
-
00:47
- 3 января 2023
-
21:59
-
20:58
-
18:02
-
14:29
- 2 января 2023
-
22:28
-
21:37
-
16:52
-
16:29
-
16:19
-
13:48
-
12:12
-
09:42
- 1 января 2023
-
21:36
-
20:43
-
19:15
-
19:03
-
18:24
-
16:30
-
14:30
-
10:00
Партнерский контент