Железняков: Косторная подходит под парное катание. Если будет стараться, то всё получится

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал дебют в формате парного катания чемпионки Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёны Косторной.



«Когда впервые выступаешь в проекте в роли парницы, особо серьёзных элементов не покажешь. Подкруты и выбросы — сложные элементы. Как хореограф на личном опыте скажу: Алёна подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста. Если Косторная будет стараться, то всё получится! Но для этого нужны годы. Одиночное и парное катание — совершенно две разные вещи. Сложность парного катания в том, что человек берёт на себя ответственность за партнёра. Это обоюдная работа.



Сейчас молодёжь наступает на пятки. В женском одиночном фигурном катании большая конкуренция. Конечно, Алёна это понимает. Пусть попытается раскрыться в парном фигурном катании. В этом виде можно кататься долгое время. Главное, чтобы травмы не подкосили. Например, Саша Смирнов и Юко Кавагути, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие пары. Пусть пробует. Пожелаю Алёне только удачи!» — приводит слова Железнякова Sport24.

Напомним, в декабре 19-летняя Косторная впервые выступила в парном катании в шоу-спектакле «Сказки Евгения Плющенко». В дуэте с фигуристом Георгием Куницей они выступили в образах Золушки и Принца. Спортсмены продемонстрировали тодес, выброс и поддержки.