Ригини: я до сих пор в 30 лет могу прыгнуть все тройные, может, ещё на Олимпиаде покатаюсь

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, рассказал, в какой форме находится в 31 год.
Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.
«Необходим ли длинный путь в спорте? Конечно! Катайся, пока можешь, до самого конца. Развивайся! Особенно если есть имя. Конечно, круто: «Я выиграл, закончил, и всё». Но потом печально смотреть, когда девчонки катаются в шоу и не могут сделать какие-то элементы. Я до сих пор в 30 лет могу прыгнуть все тройные вообще без проблем, может, ещё на Олимпиаде покатаюсь (смеётся). Найду себе страну, которая будет меня спонсировать, и на фиг мне четверной не нужен. Хотя к четверному мне достаточно всего месяц физически подготовиться, потому что уже опыт! У меня мозги уже по-другому работают. Когда мне по носу грабли бьют десятый раз, я знаю, что уже так не сделаю. Но чтобы десять раз наступить на грабли, нужно, чтобы прошёл нормальный отрезок времени, чтобы это могло повториться такое количество раз. Поэтому опыт, опыт и ещё раз опыт. Я сейчас на опыте знаю, как мне пойти собрать четверной прыжок в 31. Это только за счёт времени», — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Иваном Ригини читайте на «Чемпионате» завтра, 6 января, в 8:00.
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