Ригини: фигурное катание загибается из-за того, что спортсмены не могут заработать денег

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, рассказал о необходимости спонсировать фигурное катание.

Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.

«Фигурное катание — некоммерческий вид спорта. Мы не можем показывать ничего. Коньки — только у себя в соцсетях, логотипы на официальных тренировках ты должен заклеивать. Почему? Это неправильно! Поэтому спонсоры и не идут в фигурное катание. К какому-нибудь футболисту, который играет во втором дивизионе Бундеслиги, идут спонсоры, а к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию нет, хотя этот статус посерьёзнее в плане спортивной деятельности.



Фигурное катание загибается только из-за того, что спортсмены не могут заработать денег. Надо увеличивать призовые, но без спонсоров это невозможно. Вот спонсируются российские этапы Гран-при — ни для кого не секрет, сколько там можно заработать. За счёт этого больше спортсменов будет приходить в фигурное катание, несмотря на то что мы отстранены на долгий срок. А здесь, в Европе? Ты смотришь: «Блин, лёд стоит 200 евро в час. А сколько мне нужно финансов, чтобы программы поставить? Если брать хороший уровень, от 50 до 80 тысяч долларов в год. Так, а сколько платить за тренеров, за проживание? А сколько я могу заработать? А спонсоры есть? А соревнования какие?» — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Иваном Ригини читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 января, в 8:00.