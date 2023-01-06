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Ригини: представьте фигуриста в России с зарплатой российского футболиста. Это невозможно

Ригини: представьте фигуриста в России с зарплатой российского футболиста. Это невозможно
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Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, высказался о разности доходов представителей двух популярных в России видов спорта – фигурного катания и футбола.

Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.

«Представьте фигуриста в России с зарплатой российского футболиста. Это невозможно даже. А спорт куда сложнее. Я не хочу обосрать сейчас всех наших футболистов, но блин… Я помню, как мы с Никиткой Кацалаповым возле метро ждали маршрутку, с Планерной в Новогорск ехали. Приехали, вышли, а там на КПП заезжают футболисты дубля «Динамо» на «геликах». Дубля «Динамо»! Оно даже не в первом дивизионе!» — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее Ригини заявил, что фигурное катание загибается из-за того, что не является коммерческим видом спорта, и спортсмены не могут заработать денег.

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