Ригини: представьте фигуриста в России с зарплатой российского футболиста. Это невозможно

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, высказался о разности доходов представителей двух популярных в России видов спорта – фигурного катания и футбола.
Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.
«Представьте фигуриста в России с зарплатой российского футболиста. Это невозможно даже. А спорт куда сложнее. Я не хочу обосрать сейчас всех наших футболистов, но блин… Я помню, как мы с Никиткой Кацалаповым возле метро ждали маршрутку, с Планерной в Новогорск ехали. Приехали, вышли, а там на КПП заезжают футболисты дубля «Динамо» на «геликах». Дубля «Динамо»! Оно даже не в первом дивизионе!» — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Ранее Ригини заявил, что фигурное катание загибается из-за того, что не является коммерческим видом спорта, и спортсмены не могут заработать денег.
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