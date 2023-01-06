Ригини: хочу посмотреть на Щербакову, Трусову, Валиеву, когда им будет 23

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, заявил, что хотел бы увидеть взросление в спорте нынешних юных звёзд – Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.
Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.
«Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева — это фантастика. Но я на них хочу посмотреть, когда им будет 23, например. Если это произойдёт, дай бог, то это будет вау, это будет невообразимо, потому что у них будет опыт. Я привёл Лизу в пример как человека, который один из немногих вообще прошёл ступень 20 лет. Все же заканчивают раньше времени. Кто у нас из спортсменов старше 20 лет в топе? Туктамышева — вот и всё», — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Ранее Ригини высказался о том, что 26-летняя Елизавета Туктамышева умеет подавать себя публике, потому что «у неё есть опыт, который настоялся».
- 6 января 2023
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 января 2023
-
23:00
-
22:45
-
22:00
-
21:11
-
21:00
-
14:02
-
12:19
-
11:55
-
00:11
- 4 января 2023
-
22:11
-
21:12
-
20:57
-
20:42
-
20:27
-
19:57
-
19:42
-
18:57
-
16:49
-
14:41
-
11:34
-
00:47
- 3 января 2023
-
21:59
-
20:58
-
18:02
-
14:29
- 2 января 2023
-
22:28
-
21:37
-
16:52
-
16:29
-
16:19
-
13:48