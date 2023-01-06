Ригини: хочу посмотреть на Щербакову, Трусову, Валиеву, когда им будет 23

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, заявил, что хотел бы увидеть взросление в спорте нынешних юных звёзд – Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.

«Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева — это фантастика. Но я на них хочу посмотреть, когда им будет 23, например. Если это произойдёт, дай бог, то это будет вау, это будет невообразимо, потому что у них будет опыт. Я привёл Лизу в пример как человека, который один из немногих вообще прошёл ступень 20 лет. Все же заканчивают раньше времени. Кто у нас из спортсменов старше 20 лет в топе? Туктамышева — вот и всё», — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее Ригини высказался о том, что 26-летняя Елизавета Туктамышева умеет подавать себя публике, потому что «у неё есть опыт, который настоялся».