Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о завершении карьеры

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, объявили о завершении карьеры.

Панфилова и Рылов – чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы юношеских Олимпийских игр — 2020, победители финала Гран-при 2019 года среди юниоров. Фигуристы не участвовали в соревнованиях после чемпионата России – 2021.

«The END. Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были «завязаны руки», но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь.

Фото: Личный архив Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова

Наверное, стоит поверхностно рассказать вам, что произошло за последние два года. Деталей и происшествий слишком много, чтобы поведать вам всё, поэтому мы быстро пробежимся по некоторым из них.



Физическая и моральная боль в спорте — это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами и преодолевает их, но даже у желания есть конец.

В первые месяцы нашего отсутствия партнёру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночник. В его нижнюю часть были вкручены 4 титановых винта и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны. Восстановления и возврат к тренировочному процессу заняли 10 долгих месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне. Через пару месяцев у партнёрши пары случился перелом в ноге, и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

Фото: Личный архив Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова

Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье — как физическом, так и психологическом. Мы ни в коем случаи не пытаемся оправдать наше решение и вызвать у болельщиков жалость. Это лишь констатация фактов.



Таких проблем и их последующих решений было очень много, но как мы сказали в начале — без углубления. Всё, что произошло — произошло, и к нашему решению мы приходили долго», — написали фигуристы в соцсетях.

Фото: Личный архив Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова

Также Панфилова и Рылов поблагодарили своих тренеров: Павла Слюсаренко, Валентину Тюкову, Николая Морозова и Ивана Малафеева, а также родителей и болельщиков.



«И напоследок мы хотим обратиться к вам. К вам, ради кого пишется этот пост. Наши поклонники и болельщики. Спасибо вам за вашу веру в нас, за вашу любовь и поддержку. Повторимся — вы лучшие! Ваши ПР», — написали Панфилова и Рылов.