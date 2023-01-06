«Мастер маскировки». Аделина Сотникова рассказала, как ей удалось скрыть свою беременность

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как ей удалось скрыть от всех свою беременность. Фигуристка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

«Как-то получилось. Семь-восемь месяцев удавалось сделать. Мастер маскировки. Потом пришлось дома сидеть, так как животик стал большой», — ответила Аделина Сотникова.



26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Сотникова стала мамой в ноябре. Пол и имя ребёнка неизвестны.