Коган считает, что ФФККР справилась с вызовами, вызванными «незаслуженными санкциями»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган заявил, что российское фигурное катание достойно справилось с вызовами в 2022 году.
«Наши фигуристы начали прошлый сезон с побед на Гран-при, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх — нам действительно есть чем гордиться. Однако в 2022 году наши спортсмены подверглись незаслуженным санкциям, в результате которых доступ на международную арену им был закрыт. Я считаю, что федерация достойно справилась с вызовом — соревновательный график спортсменов был насыщенным, а зрительский интерес к турнирам доказал, что популярность фигурного катания в России осталась неизменной.
Мы получили очень серьёзный опыт и благодарны всем поклонникам фигурного катания за преданность и внимание. Все запланированные федерацией и нашими партнёрами старты в 2023 году пройдут в полном объёме. Мы приложим все усилия, чтобы концовка этого сезона была насыщенной и интересной, несмотря ни на что», — приводит слова Когана ТАСС.
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