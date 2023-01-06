«Крайне разочарована». Меган Дюамель — о появлении Даниэля Грассля в «Хрустальном»

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель в социальных сетях прокомментировала появление серебряного призёра чемпионата Европы – 2022 в мужском одиночном катании итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовом дворце спорта «Хрустальный», который находится в Москве.

«Крайне разочарована», — написала Дюамель под постом с фотографией итальянца в «Хрустальном».

Отметим, что 13-летний воспитанник группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов, который выложил фото с итальянским фигуристом, удалил фото из своих социальных сетей.

Год назад Грассль признавался, что хотел бы поработать с российским тренером Этери Тутберидзе, однако его желанию сначала помешали коронавирусные ограничения, а затем призыв в армию.