Тарасова сообщила, что не будет комментировать Кубок Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не будет комментировать предстоящий Кубок Первого канала.

Также Тарасова сообщила, что данное решение никак не связано с недавним требованием отца фигуристки Александры Трусовой к Первому каналу отстранить Заслуженного тренера от комментирования выступлений его дочери из-за того, что Тарасова критиковала её.

«При чём тут Трусова? Зачем связывать одно с другим? У меня просто горло болит», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Кубок Первого канала запланирован на 21-22 января в Москве на арене хоккейного клуба ЦСКА.

Напомним, российские фигуристы, как и большинство других спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.