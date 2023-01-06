Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова сообщила, что не будет комментировать Кубок Первого канала

Тарасова сообщила, что не будет комментировать Кубок Первого канала
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не будет комментировать предстоящий Кубок Первого канала.

Также Тарасова сообщила, что данное решение никак не связано с недавним требованием отца фигуристки Александры Трусовой к Первому каналу отстранить Заслуженного тренера от комментирования выступлений его дочери из-за того, что Тарасова критиковала её.

«При чём тут Трусова? Зачем связывать одно с другим? У меня просто горло болит», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Кубок Первого канала запланирован на 21-22 января в Москве на арене хоккейного клуба ЦСКА.

Напомним, российские фигуристы, как и большинство других спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.

«Популярность упала до нуля». Чемпион Италии — о фигурном катании в Европе и не только «Популярность упала до нуля». Чемпион Италии — о фигурном катании в Европе и не только
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023