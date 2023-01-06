Ягудин ответил на вопрос, нет ли у него желания срежиссировать какой-нибудь фильм

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, рассказывая о своей карьере в театре, заявил, что не считает себя достаточно компетентным, чтобы в будущем срежиссировать какой-нибудь фильм, и назвал человека, который, по его мнению, гораздо больше подходит для данной работы.
«Есть такие, как Алексей Ягудин, а есть Илья Авербух – люди, которым это дано, они видят всё. Я больше исполнитель, мне нужны конкретные задачи, сценарий. А что-то своё… это Илья Авербух», — сказал Ягудин в интервью «РИА Новости Спорт».
Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. Введён в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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