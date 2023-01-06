Ягудин — о хейтерах в интернете: это ненормальные люди, у них не всё в порядке с головой

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин высказался о петиции, появившейся в интернете в 2019 году, с требованием отстранить его от комментаторской деятельности.

«В наше время не было такого, что происходит сейчас. Сейчас заходишь на любой спортивный сайт, открываешь комментарии, а там всё для всех плохо, положительного очень мало. Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные люди, у них не всё в порядке с головой. Поэтому я считаю, что обращать внимание на таких даже не стоит. Как сказала Камила Валиева: «Я не цветок, чтобы всем нравиться». И вообще, петиции – это пыль. Вот я могу сейчас запустить петицию, чтобы вам запретили заниматься журналистикой. Зарегистрироваться как Геннадий Мразотов. И найдётся 500-1000 дегенератов, которые это подпишут. Есть ли смысл на это обращать внимание? Нет. Зачем СМИ обращают внимание на такую ерунду, которую подписывают 1,5 человека? Вопрос. Были бы там миллион или два, другое дело», — сказал Ягудин в интервью «РИА Новости Спорт».