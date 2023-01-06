«Ты начинаешь жить практически с нуля». Ягудин — о трудностях после ухода из спорта

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин рассказал о трудностях, с которыми зачастую сталкиваются спортсмены на первых этапах после окончания спортивной карьеры.

«Когда заканчиваешь со спортом, действительно по большей части ты не умеешь делать ничего. Только если ты не вундеркинд и не успевал всё делать сразу. В спорте высоких достижений всё заточено на то, чтобы был результат, всё остальное отодвигается на второй план. Тебе помогают оформлять паспорта, какие-то бумаги, чтобы ты ни на что не отвлекался и только тренировался. Когда заканчивается спорт, ты начинаешь жить практически с нуля, жить жизнью нормального человека. Кто-то к таким изменениям адаптируется очень быстро, кто-то спивается и исчезает. Всё зависит от человека, но я считаю, что нет невозможных и тупиковых ситуаций. Надо начинать жить с нуля и в двадцатилетнем возрасте, становиться ещё более успешным на следующем витке твоей жизни», — сказал Ягудин в интервью «РИА Новости Спорт».