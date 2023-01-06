«Ты начинаешь жить практически с нуля». Ягудин — о трудностях после ухода из спорта

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин рассказал о трудностях, с которыми зачастую сталкиваются спортсмены на первых этапах после окончания спортивной карьеры.
«Когда заканчиваешь со спортом, действительно по большей части ты не умеешь делать ничего. Только если ты не вундеркинд и не успевал всё делать сразу. В спорте высоких достижений всё заточено на то, чтобы был результат, всё остальное отодвигается на второй план. Тебе помогают оформлять паспорта, какие-то бумаги, чтобы ты ни на что не отвлекался и только тренировался. Когда заканчивается спорт, ты начинаешь жить практически с нуля, жить жизнью нормального человека. Кто-то к таким изменениям адаптируется очень быстро, кто-то спивается и исчезает. Всё зависит от человека, но я считаю, что нет невозможных и тупиковых ситуаций. Надо начинать жить с нуля и в двадцатилетнем возрасте, становиться ещё более успешным на следующем витке твоей жизни», — сказал Ягудин в интервью «РИА Новости Спорт».
- 6 января 2023
-
16:27
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
14:55
-
13:33
-
11:58
-
10:38
-
10:10
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 января 2023
-
23:00
-
22:45
-
22:00
-
21:11
-
21:00
-
14:02
-
12:19
-
11:55
-
00:11
- 4 января 2023
-
22:11
-
21:12
-
20:57
-
20:42
-
20:27
-
19:57
-
19:42
-
18:57
-
16:49
-
14:41
-
11:34
-
00:47