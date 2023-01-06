Лайшев — о приезде Грассля: весь мир хочет работать с Тутберидзе — это было, есть и будет

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о приезде в ледовый дворец «Хрустальный» серебряного призёра чемпионата Европы – 2022 по фигурному катанию итальянца Даниэля Грассля.
Совместное фото с Грасслем из «Хрустального» накануне опубликовал воспитанник Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Затем Алексей Железняков, хореограф группы Тутберидзе, сообщил, что Грассль приехал поработать с известным наставником.
«Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы они ни злились, как бы кто ни хотел, как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться. Здесь никакого геройства нет. Приехал – молодец, хочет повысить свой уровень мастерства, выбрал одного из сильнейших тренеров в мире и занимается своим делом, которым должен заниматься.
А тот, кто его осудил за это, они ничего не умеют, даже кататься толком, им остаётся только осуждать. Это вообще не должно мешаться с политикой, и ребята должны заниматься повышением уровня своего мастерства, искусства, красоты, спорта», – приводит слова Лайшева «РИА Новости Спорт».
- 6 января 2023
-
19:26
-
16:27
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
14:55
-
13:33
-
11:58
-
10:38
-
10:10
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 января 2023
-
23:00
-
22:45
-
22:00
-
21:11
-
21:00
-
14:02
-
12:19
-
11:55
-
00:11
- 4 января 2023
-
22:11
-
21:12
-
20:57
-
20:42
-
20:27
-
19:57
-
19:42
-
18:57
-
16:49
-
14:41
-
11:34