Лайшев — о приезде Грассля: весь мир хочет работать с Тутберидзе — это было, есть и будет

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о приезде в ледовый дворец «Хрустальный» серебряного призёра чемпионата Европы – 2022 по фигурному катанию итальянца Даниэля Грассля.

Совместное фото с Грасслем из «Хрустального» накануне опубликовал воспитанник Этери Тутберидзе Арсений Федотов. Затем Алексей Железняков, хореограф группы Тутберидзе, сообщил, что Грассль приехал поработать с известным наставником.

«Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы они ни злились, как бы кто ни хотел, как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться. Здесь никакого геройства нет. Приехал – молодец, хочет повысить свой уровень мастерства, выбрал одного из сильнейших тренеров в мире и занимается своим делом, которым должен заниматься.

А тот, кто его осудил за это, они ничего не умеют, даже кататься толком, им остаётся только осуждать. Это вообще не должно мешаться с политикой, и ребята должны заниматься повышением уровня своего мастерства, искусства, красоты, спорта», – приводит слова Лайшева «РИА Новости Спорт».