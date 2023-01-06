Татьяна Тарасова: на премии «Балабол года» победил бы Томас Бах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катания Татьяна Тарасова высказалась о противоречивых заявлениях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сделанных в 2022 году.

Именно по рекомендации Баха международные федерации отстранили российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Однако Бах в течение года постоянно находил аргументы, чтобы не называть отстранение санкциями против российского спорта, но раз за разом его продлевать.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить. На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».