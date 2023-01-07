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Любовь Рубцова выложила фото на костылях

Любовь Рубцова выложила фото на костылях
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Российская фигуристка Любовь Рубцова опубликовала новый пост в социальных сетях. Спортсменка поздравила подписчиков с Рождеством, показав фото на костылях.

«Поздравляю всех с Рождеством Христовым! К сожалению, на костылях», — написала Рубцова в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛЮЧНОГО АРХИВА ЛЮБОВИ РУБЦОВОЙ

В 2022 году Любовь Рубцова стала победительницей чемпионата Москвы, суммарно набрав 194.12 балла. Также она выступала на прыжковом турнире. Рубцова ранее занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, однако затем перешла к Алексею Василевского. Новый наставник заявил, что фигуристка перешла к нему, так как хотела поменять тренера.

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