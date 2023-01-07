Стало известно, как бывшая ученица Тутберидзе получила перелом

Тренер Алексей Василевский высказался о переломе российской фигуристки Любови Рубцовой. Ранее спортсменка опубликовала фото на костылях.

«Всё (перелом) произошло на тренировке, Люба пробовала исполнить тройной аксель, не дошла немножко. Все обследования пока до конца не прошли. Завтра будет контрольное обследование, так что будет уже больше информации», — цитирует Василевского «РИА Новости Спорт».

В 2022 году Любовь Рубцова стала победительницей чемпионата Москвы, суммарно набрав 194.12 балла. Также она выступала на прыжковом турнире. Рубцова ранее занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, однако затем перешла к Алексею Василевскому. Наставник заявил, что фигуристка перешла к нему, так как хотела поменять тренера.