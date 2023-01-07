Источник: итальянец Грассль хотел бы сотрудничать с Тутберидзе на постоянной основе

Серебряный призёр чемпионата Европы 2022 года в мужском одиночном катании итальянский фигурист Даниэль Грассль хотел бы сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе на постоянной основе. Ожидается, что стороны должны заключить соглашение в ближайшее время, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
5 января ученик Тутберидзе Арсений Федотов опубликовал совместное фото с Грасслем из «Хрустального». Позже стало известно, что итальянец приехал в Москву поработать с Тутберидзе.
Как выяснилось, четырёхкратный чемпион Италии 20-летний Грассль расстался с тренером Лоренцо Магри после того, как занял четвёртое место на национальном первенстве. Ранее Тутберидзе и Грассль уже думали о сотрудничестве, но по разным причинам никак не могли договориться. Теперь стороны близки к соглашению, окончательное решение за Тутберидзе.
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