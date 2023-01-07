Тарасова и Морозов — об отстранении: отобрали медали, которые мы могли завоевать

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, как восприняли отстранение от международных соревнований.



«Все и так знают, какой высокий уровень у русских спортсменов», — приводит слова Тарасовой «КП-Спорт».



«Отстранение — это психологическая травма? Сейчас — уже нет, довольно много времени прошло, мы свыклись. А когда после Олимпиады мы вернулись и поняли, что за ней не будет чемпионата мира и других турниров, это был шок. По большому счёту у нас просто отобрали медали, которые спокойно наша команда могла завоёвывать», — сказал Морозов.

Тарасова и Морозов – трёхкратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионатов мира.