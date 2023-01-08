Евгения Тарасова заявила, что попробовала бы стать участницей шоу «Ледниковый период»

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о своём отношении к телепроекту «Ледниковый период» и ответили на вопрос, было бы им интересно принять участие в этом шоу.
«Я смотрела несколько выпусков. Но прям чтобы от начала до конца – нет. Как шоу это интересно понаблюдать, как люди стараются, учатся. Я бы попробовала», — приводит слова Тарасовой «КП-Спорт».
«Выборочно выпуски видел. Вижу ли себя в этом шоу? Пока не знаю. Не узнаешь, пока не попробуешь.
Я думаю, что у нас аудитория уже наученная, смотрит не только шоу, но и выступления действующих фигуристов и реальные соревнования. Они видят разницу между шоу и профессиональным спортом. Никто не скажет, что в «Ледниковом периоде» звёзды научились какие-то сложные вещи из фигурного катания делать за короткий срок, что фигурное катание – это легко», — сказал Морозов.
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