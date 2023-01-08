«Год зайца, говорите?» Туктамышева поделилась новым фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

«Год зайца, говорите?» — написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее Туктамышева завоевала на 15-м в её карьере чемпионате России бронзовую медаль, ставшую для фигуристки шестой на национальных первенствах.

Туктамышева окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге по специальности «Тренер». Российская фигуристка заявляла, что не планирует завершать карьеру в профессиональном спорте, однако хочет попробовать себя в новой специальности и получить второе высшее образование.