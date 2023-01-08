Валиева и другие российские фигуристы выступят весной в Монголии
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года Камила Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии этой весной. Об этом сообщает портал News.mn.
Ожидается, что российские фигуристы выступят в Улан-Баторе во дворце зимних видов спорта «Степпе Арена» в апреле/мае 2023 года.
«Степпе Арена» была построена в 2021 году по стандартам Международного олимпийского комитета (МОК). Вместимость арены составляет 2600 зрителей. Там же в марте пройдет молодёжный чемпионат Азии по хоккею.
Напомним, на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Камила Валиева заняла второе место, пропустив вперёд Софью Акатьеву. Ранее в 2022 году Валиева выиграла прыжковый турнир.
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