Валиева и другие российские фигуристы выступят весной в Монголии

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года Камила Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии этой весной. Об этом сообщает портал News.mn.



Ожидается, что российские фигуристы выступят в Улан-Баторе во дворце зимних видов спорта «Степпе Арена» в апреле/мае 2023 года.

«Степпе Арена» была построена в 2021 году по стандартам Международного олимпийского комитета (МОК). Вместимость арены составляет 2600 зрителей. Там же в марте пройдет молодёжный чемпионат Азии по хоккею.

Напомним, на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Камила Валиева заняла второе место, пропустив вперёд Софью Акатьеву. Ранее в 2022 году Валиева выиграла прыжковый турнир.