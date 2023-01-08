«Посчастливилось начать год с путешествия к морю». Акатьева выложила фото с отдыха

Российская фигуристка Софья Акатьева, завоевавшая золото на чемпионате России, опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором рассказала, как провела новогодние каникулы.

В своём аккаунте в социальных сетях 15-летняя фигуристка выложила несколько фотографий со своего отдыха в Сочи.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СОФЬИ АКАТЬЕВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СОФЬИ АКАТЬЕВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СОФЬИ АКАТЬЕВОЙ

«Вот и подходят к концу новогодние праздники! Этот год посчастливилось начать с путешествия к солнцу и морю. А как прошли ваши каникулы?» – подписала фотографии фигуристка, прикрепив эмодзи с улыбкой.

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в возрасте 15 лет. Таким образом, последний розыгрыш соревнований стал уже 17-м подряд, в котором победу одержала несовершеннолетняя фигуристка. Последней совершеннолетней фигуристкой, одержавшей победу на чемпионате России, была Елена Соколова, завоевавшая золотые медали ЧР-2006 в 25-летнем возрасте.