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Анна Щербакова показала большие коробки подарков от китайских болельщиков

Анна Щербакова показала большие коробки подарков от китайских болельщиков
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала новую запись в социальных сетях. Фигуристка показала большие коробки с подарками от китайских болельщиков.

«Буквально всего-ничего – и я уже дома. Хочу показать, какая красотка меня тут встречает – любимая Мафия, мы друг по другу очень скучали. Меня ждал ещё один сюрприз – приехали подарки от китайских болельщиков, буду распаковывать. Заранее большое спасибо», – сказала Щербакова.

Щербакова летом перенесла операцию на колене и приняла решение пропустить первую половину сезона, чтобы восстановиться. Анна вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой работала ведущей телепроекта «Ледниковый период». Ранее Щербакова участвовала в шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица», проходившем с 30 декабря по 8 января.

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