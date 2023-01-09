«Почему бы и не сфоткаться». Туктамышева опубликовала закулисный снимок с Валиевой

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях совместное фото с Камилой Валиевой. Обе фигуристки выступают на шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
«Почему бы и не сфоткаться, пока ждём своего выхода», — подписала снимок Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
На прошедшем чемпионате России Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Победительницей соревнований стала Софья Акатьева, Валиева стала серебряным призёром.
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