Российский фигурист Михаил Назарычев объяснил, почему решил переехать в США

Российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в парном катании, рассказал, почему принял решение покинуть Россию.

«Всё довольно просто и логично. Из-за политической ситуации я оказался в США. Перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант. Мысли о смене гражданства? Во-первых, чтобы чувствовать себя в безопасности. До февраля было то же самое, в моём случае в этом отношении ничего не изменилось. Ну и выступать за другую страну – мне это всегда было интересно.

До того, как я встал в пару с Юлией [Артемьевой], видел больше перспектив в отъезде. После того, как наша с ней пара всем понравилась, я решил, что пока можно повременить с этим. Внутри понимал: как только мы снова будем не нужны, можно будет вернуться к вопросу отъезда. Если бы я менял гражданство вне сегодняшней ситуации и это бы получилось, я бы остался у Паши. Потому что тяжело найти тренера лучше, чем Паша.



Если бы все эти события не развернулись, уехал бы? Наверное, нет. Это стало точкой невозврата», — приводит слова Назарычева Metaratings.