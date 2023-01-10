Фигурист Назарычев: я взял паузу для возможной смены гражданства, потом вернусь в спорт
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Российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в парном катании, рассказал, что взял паузу в карьере, чтобы сменить спортивное гражданство и вернуться в профессиональный спорт.
«Тренируюсь по личному графику. Тренировочный процесс состоит из следующих частей: лёд, тренажёрный зал, физическая подготовка. Выполняю прыжковые элементы, парные, но большую часть времени сейчас катаюсь как одиночник. Официально в паре пока не стою. Моя цель сейчас – улучшить владение коньком и прыжки. Более подробно пока рассказать не могу.
Не собираюсь ли заканчивать карьеру? Я взял небольшую паузу для возможной смены гражданства, потом буду возобновлять карьеру. Я в отличной форме и очень хочу кататься», — приводит слова Назарычева Metaratings.
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