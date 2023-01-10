Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт без соревнований в танцах на льду

Соревнования танцоров на льду не войдут в программу командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве на арене ЦСКА с 21 по 22 января, сообщает ТАСС.

Причины данного решения организаторов не уточняются.

Год назад соревнования прошли в Саранске. В них приняли участие два танцевальных дуэта — Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Кубок Первого канала» — первые соревнования среди фигуристов в России в 2023 году. Турнир будет проходить лишь в третий раз. В соревнованиях примут участие две команды, победитель будет выявляться путём набранных очков и зрительского голосования.

На прошлом Кубке Первого канала во главе команд были олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка России Евгения Медведева.