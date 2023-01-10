Евгения Медведева: на «Ледниковом периоде» меня окружали настоящие профессионалы

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась в социальных сетях о прошедшем сезоне телешоу «Ледниковый период», прикрепив ряд фотографий из разных эфиров со своим партнёром, продюсером Ильёй Авербухом и другими участниками шоу.
«На «Ледниковом периоде» меня окружали настоящие профессионалы», – написала Евгения Медведева.
В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, неожиданно покинул программу. Заменил его актёр Фёдор Федотов.
После зимней Олимпиады 2018 года Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Сейчас 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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