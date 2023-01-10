«У нас так нельзя». Эстонский тренер Леванди — о методах экс-тренера группы Тутберидзы

Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди заявила, что методы, к которым зачастую прибегают в своей работе российские специалисты, не подходят для эстонских фигуристов.
«В прошлом сезоне у Ришо (Бенуа, французский хореограф — прим. «Чемпионата») на сборах был Сергей Розанов. В этом году его уже не было, кстати. Думаю, что не только потому, что не смог, – как-то пропало, видимо, желание у организаторов. Потому что методы, которые он вроде как перенёс от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей.
Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь – и он с перепуга, что его выгонят, идёт на четверные.
У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить. Я Эву-Лотту Кийбус с фонариков вела – с первых шагов, 12 лет. А в России один поломался – миллион желающих придёт со всей страны, все только об этом молятся и мечтают», — сказала Леванди в интервью Sports.ru.
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