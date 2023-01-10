«Это кошмар». Отец Костомарова рассказал о состоянии сына

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, рассказал о состоянии сына.
«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции легких. Это кошмар. Где он мог (заболеть — прим. «Чемпионата»)?» — заявил Сергей Костомаров в интервью телеканалу «360».
В начале года Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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