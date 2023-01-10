Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.
Мужчины
- Евгений Семененко
- Пётр Гуменник
- Александр Самарин
- Дмитрий Алиев
- Артём Ковалев
- Андрей Мозалёв
- Макар Игнатов
- Глеб Лутфуллин
Женщины
- Софья Акатьева
- Камила Валиева
- Елизавета Туктамышева
- Софья Муравьёва
- Аделия Петросян
- Анастасия Зинина
- Вероника Яметова
- Ксения Синицына
Спортивные пары
- Александр Бойкова — Дмитрий Козловский
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов
- Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
Отметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд вне соревновательного зачёта.
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