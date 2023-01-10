Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января.

Мужчины

Евгений Семененко

Пётр Гуменник

Александр Самарин

Дмитрий Алиев

Артём Ковалев

Андрей Мозалёв

Макар Игнатов

Глеб Лутфуллин

Женщины

Софья Акатьева

Камила Валиева

Елизавета Туктамышева

Софья Муравьёва

Аделия Петросян

Анастасия Зинина

Вероника Яметова

Ксения Синицына

Спортивные пары

Александр Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Отметим, что болельщики также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд вне соревновательного зачёта.