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«Жена привыкла». Александр Энберт рассказал о поцелуе с Региной Тодоренко на «ЛП»

«Жена привыкла». Александр Энберт рассказал о поцелуе с Региной Тодоренко на «ЛП»
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде Александр Энберт рассказал, как решился на поцелуй с Региной Тодоренко во время выступления на «Ледниковом периоде».

«Как я решился на такой откровенный момент? Всё-таки не надо забывать, что на льду мы не Александр Энберт и Регина Тодоренко, а герои, которые рассказывают свою историю. Илья Авербух как режиссёр-постановщик проекта чувствует и видит историю по-своему.

Это сценический поцелуй, в нём нет ничего такого — это просто завершение истории нашего танца под дождём. Всё-таки за долгие годы, что мы с моей супругой Алесей вместе — почти 13 лет, — она привыкла, что я катаюсь за руку с девушкой, что показываю какие-то эмоции.

Это может быть программа о любви. И у нас никогда нет проблем: это театр, спектакль на льду», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

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