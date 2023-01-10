Инна Гончаренко высказалась об отсутствии танцевальных дуэтов на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась об отсутствии танцевальных дуэтов в соревновательной программе Кубка Первого канала.
Выступления танцевальных дуэтов Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд запланированы вне соревновательного зачёта.
«Возможно, танцы изначально не были в раскладе, поскольку может быть ограничение по времени у телевидения, поэтому включили два дуэта, чтобы стимулировать процесс. В танцах у нас всё далеко не прекрасно, на данный момент у нас нет лидирующих мировых позиций. По сути, у нас есть новые пары, которые начинают свой путь, выступления Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России были далеки от совершенства. Можно сколько угодно тренироваться, но лучшее понимание будет на старте», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
Кубок Первого канала пройдет 21-22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».
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