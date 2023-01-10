Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бывшая советская фигуристка: Олимпиаду выигрывают именно такие, как Щербакова

Бывшая советская фигуристка: Олимпиаду выигрывают именно такие, как Щербакова
Комментарии

Бывшая советская фигуристка, а ныне тренер в Эстонии Анна Леванди, рассказала, что перед Олимпиадой-2022 верила в победу Анны Щербаковой, которая близка ей по стилю катания.

Леванди больше известна любителям фигурного катания под фамилией Кондрашова. Анна — серебряный призёр чемпионата мира 1984 года, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, трёхкратная чемпионка СССР.

«Кто из российских фигуристок ближе мне по стилю катания? Анечка Щербакова. Какие у неё линии и какая сила! У неё и красота, и тонкость, при этом она больше чем спортсменка – там глубина и характер. Я знала, что она выиграет Олимпиаду. Она боец, взяла умом, интеллигентностью, глубоким содержанием. Я была уверена на 100% ещё до Пекина. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чём ты вообще? Олимпиаду выигрывают именно такие, как Аня.

Я видела все тренировки, как у неё ничего не получалось, как на неё никто толком не обращал внимания, она ходила одна и вжимала в себя слёзы, падала по миллиону раз, но не сдавалась. Она готовила себя к победе, шла напролом, стены рушила, камни разламывала. Когда она вышла на лёд, у неё не было страха, она катала программу как настоящий самурай. А это для меня эталон спортсмена», — приводит слова Леванди Sports.ru.

«Она плакала почти каждый день». Драматичная история советской фигуристки Кондрашовой «Она плакала почти каждый день». Драматичная история советской фигуристки Кондрашовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023