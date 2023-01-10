Бывшая советская фигуристка: Олимпиаду выигрывают именно такие, как Щербакова

Бывшая советская фигуристка, а ныне тренер в Эстонии Анна Леванди, рассказала, что перед Олимпиадой-2022 верила в победу Анны Щербаковой, которая близка ей по стилю катания.
Леванди больше известна любителям фигурного катания под фамилией Кондрашова. Анна — серебряный призёр чемпионата мира 1984 года, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, трёхкратная чемпионка СССР.
«Кто из российских фигуристок ближе мне по стилю катания? Анечка Щербакова. Какие у неё линии и какая сила! У неё и красота, и тонкость, при этом она больше чем спортсменка – там глубина и характер. Я знала, что она выиграет Олимпиаду. Она боец, взяла умом, интеллигентностью, глубоким содержанием. Я была уверена на 100% ещё до Пекина. Мне никто не верил: тут другие фавориты, о чём ты вообще? Олимпиаду выигрывают именно такие, как Аня.
Я видела все тренировки, как у неё ничего не получалось, как на неё никто толком не обращал внимания, она ходила одна и вжимала в себя слёзы, падала по миллиону раз, но не сдавалась. Она готовила себя к победе, шла напролом, стены рушила, камни разламывала. Когда она вышла на лёд, у неё не было страха, она катала программу как настоящий самурай. А это для меня эталон спортсмена», — приводит слова Леванди Sports.ru.
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