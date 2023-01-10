«Сожалею, что Наташа тогда потеряла 4 года». Леванди — о переходе Забияко в сборную России

Бывшая советская фигуристка, а ныне тренер в Эстонии Анна Леванди, рассказала, как и почему Наталья Забияко в 2014 году сменила спортивное гражданство на российское.
В спортивной паре с Александром Энбертом Забияко стала серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в команде, призёром чемпионатов мира и Европы.
«Наташе Забияко, которая в детском возрасте была моей ученицей, мы искали партнёров – переубивали её практически, а что сделаешь? Такую девочку жалко было бы оставлять и удерживать, её бы вообще переломали тут. Она два раза была с серьёзной травмой позвоночника. Зачем? Её надо отдавать в сильную школу, в систему, в сильный парный центр с лучшими специалистами, где всё сделано для парного катания.
Это был, безусловно, правильный шаг. Я сожалею, что Наташа тогда потеряла четыре года. Могла бы добиться гораздо большего, приняв это решение пораньше», — приводит слова Леванди Sports.ru.
Леванди больше известна любителям фигурного катания под фамилией Кондрашова. Анна — серебряный призёр чемпионата мира 1984 года, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, трёхкратная чемпионка СССР.
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