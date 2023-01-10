Энберт: мои аплодисменты Щербаковой за моментальную перестройку от спортсменки к ведущей

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о дебюте Анны Щербаковой в качестве ведущей «Ледникового периода» и сравнил её с Алиной Загитовой.

«Конечно, приятно видеть новые лица — наших олимпийских чемпионок, и Алину, и Анну, вместе в кадре и по отдельности. В плане различий сложно сказать. Это два человека, прекрасно разбирающихся в фигурном катании, знающих всех нас и понимающих идеи, которые мы доносим в программах. Конечно, они обе видят какие-то сложные моменты и ошибки.

Также могу сказать, что всегда было интересно наблюдать за их нарядами: видна разница в их вкусах, в платьях, в причёсках и в макияже. У Алины одни образы, у Анны — другие. Самое яркое различие между ними было в подборе образов для программы.

А в плане остроты вопросов надо сказать, что Анна прекрасно справилась. Алина уже имеет опыт работы в этом проекте, а Анна влилась в проект с первого раза максимально хорошо. Здесь просто мои аплодисменты Анне за эту моментальную перестройку от спортсменки к ведущей — настолько прекрасной ведущей, насколько это вообще возможно. Она приятно удивила и восхитила», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».